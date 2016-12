foto LaPresse

19:21

- Di lui si erano perse le tracce da due giorni. E' stato trovato morto non lontano dalla ferrovia, a Lesina (Foggia). Sabato Marco Alecci, uno studente di 19 anni di Romano di Lombardia (Bergamo), stava andando in Puglia con un gruppo di amici dopo l'esame di maturità. Sembra che, in preda al panico, se ne sia andato durante una sosta del treno per un guasto. Oggi il tragico ritrovamento del corpo, con ecchimosi alla schiena, compatibili con una caduta.