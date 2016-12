foto Tgcom24

14:42

- Hanno preferito avvalersi della facoltà di non rispondere Cosima Serrano e la figlia Sabrina Misseri, entrambe accusate dell'omicidio di Sarah Scazzi. Le due donne sono state chiamate dall'accusa a deporre, in qualità di testimoni, al processo per l'uccisione della ragazzina, ma sono rimaste in silenzio. Da settembre Sabrina e Cosima, rispettivamente cugina e zia della quindicenne, saranno "esaminate" invece come imputate.