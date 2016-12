foto Ap/Lapresse

09:30

- Nuovo sbarco di clandestini sulle coste pugliesi: 127 immigrati, per lo più di nazionalità egiziana e palestinese, tra cui numerosi minori, sono stati tratti in salvo nella notte da unità della Guardia di Finanza e condotti nel porto di Bari. Gli immigrati erano in navigazione da circa una settimana e sono giunti sulle coste pugliesi molto provati: per 7 di loro è stato necessario il ricovero in ospedale.