foto LaPresse

18:21

- Un uomo, di 81 anni, e una donna, di 70, non ancora identificata, sono morti annegati nelle acque di due località del Brindisino. Raimondo Cesaria è deceduto dopo essere caduto in acqua, forse a causa di un malore per il troppo caldo, mentre si trovava su una scogliera. Il pensionato era da solo e si trovava vicino alla riva. La 70enne invece è morta a Torre Canne di Fasano e a nulla è servito l'intervento del 118 nel tentativo di rianimarla.