foto Ansa

15:35

- Tragedia sulla provinciale tra Maglie e Gallipoli dove sono morti una donna di 20 anni e un bambino di 18 mesi. L'incidente ha riguardato una famigliola composta da padre 41enne, madre di 39 anni e tre gemellini, due femmine e un maschio, che viaggiavano insieme con la giovane baby sitter. Erano tutti a bordo di un Suv che è uscito di strada per cause ancora ignote. Il piccolo è morto sul colpo mentre la ragazza è deceduta in ospedale.