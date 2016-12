foto Ansa

18:14

- Una bambina di sei anni è stata ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Bari dopo essere precipitata per cinque metri dal primo piano di un negozio del centro. La piccola era in compagnia dei genitori quando, al momento di prendere la scala mobile, si è sporta troppo dalla balaustra ed è caduta. La bimba ha riportato diverse fratture e lesioni interne.