Oltre all'attuale sindaco, secondo quanto riportato da "Il Nuovo Quotidiano di Puglia", risulterebbero indagati anche gli altri amministratori che ne hanno deliberato il ritorno e il responsabile dei lavori. Il pm titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Emilio Arnesano. La stessa Arcuri sarà convocata il 23 luglio per un interrogatorio come persona informata sui fatti.

La statua, alta 175 centimetri e tutta in pietra leccese, è stata eretta in una zona demaniale data in concessione da parte della Capitaneria di Porto. L'idea di erigere un monumento alla bellezza dell'attrice di Latina venne nel 2002 allo showman Gianni Ippoliti, assiduo frequentatore delle spiagge salentine.