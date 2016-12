Inchiesta rating, Standard & Poor's: "Deboli sull'Italia: manca personale senior"

- Alcuni analisti di Standard & Poor's si erano lamentati di non avere "la capacità" di azioni di rating sull'Italia anche a causa della carenza di personale. E' quanto emerge dalle intercettazioni nell'ambito dell'inchiesta in cui si ipotizza che gli esperti di S&P abbiano manipolato il mercato. A riferire la lamentela è, in una telefonata dell'agosto 2011, la stessa responsabile dell'agenzia per l'Italia.

"Manca personale Senior"

Maria Pierdicchi parlando al telefono con Deven Sharma, ex presidente S&P Financial Services il 3 agosto 2011 diceva: ''Alcuni analisti non ritengono che noi avessimo la capacita' di sostenere questo tipo di azioni di rating in Italia al momento, ritengono che serve piu' personale Senior che si occupi dell'Italia adesso; sono venuta a sapere queste cose da persone durante i meeting e durante le conversazioni che servono piu' esperti Senior vista la situazione molto delicata''.

L'errore mai correto sul rating Usa

Standard & Poors' ad agosto 2011 tolse la tripla A al rating degli Stati Uniti, ci fu un errore ma non venne corretto. E' quanto emerge dalle intercettazioni acquisite nell'ambito dell'inchiesta del Pm di Trani. Al telefono, il 6 agosto 2011, e' la responsabile per l'Italia, Maria Pierdicchi, con un utente non riconoscibile che le dice: ''Se c'e' un errore e' perche' la Tesoreria ci ha dato numeri sbagliati''. Pierdicchi: ''Quindi avete cambiato il comunicato''. Interlocutore: ''No, non l'abbiamo modificato''

In agosto Berlusconi pensa ai tecnici

Dalle carte dell'inchiesta della procura di Terni emergono anche conversazioni sulla situazione politica italiana. L'ex premier Silvio Berlusconi gia' ad agosto 2011 avrebbe pensato ad andare al Quirinale per un governo tecnico. ''Ci sono delle evoluzioni a livello politico: Berlusconi andra' da Napolitano a parlare, c'e' la possibilita' di un governo tecnico perche' Berlusconi e' sotto pressione''. E' uno stralcio di un'intercettazione telefonica tra la responsabile di Standard & Poor's per l'Italia, Maria Pierdicchi, e il suo staff. E' Paola, la responsabile della comunicazione, a riferirle che Frank Gill, sempre di S&P, aveva mandato una mail in questo senso aggiungendo: ''Prendiamo tempo e vediamo come vanno le cose'', riferendosi ad una riunione interna sull'Italia.