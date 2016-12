foto Ansa

- E' arrivato nell'aeroporto militare di Galatina il feretro di Manuele Braj, il carabiniere scelto morto nell'attentato di lunedì in Afghanistan. La salma è giunta con un volo militare proveniente da Ciampino. Su un altro velivolo i familiari di ritorno dai funerali solenni a Roma. Oggi pomeriggio, a Collepasso si svolgeranno i funerali strettamente privati. Il sindaco ha riferito che i parenti non vogliono telecamere in chiesa.