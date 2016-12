foto Ansa

18:21

- E' morto annegato nel mare di Ostuni, nel Brindisino, per salvare i due figli che erano in difficoltà mentre facevano il bagno insieme a lui. Vittima un militare dell'Aeronautica, Pasquale Sabatelli, di 43 anni. In quel momento il mare era particolarmente mosso. L'uomo ha voluto soccorrerli ma lo sforzo gli è stato fatale.