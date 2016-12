foto Ap/Lapresse

14:34

- Un sisma di magnitudo 3.4 è stato registrato alle 3.39 della notte tra domenica e lunedì dall'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia al largo della costa del promontorio del Gargano, in Puglia. I comuni più vicini all'epicentro, registrato in mare a 4.8 km di profondità, sono stati Apricena, Isole Tremiti, Lesina, Poggio imperiale e San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia.