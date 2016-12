La legalità fa esperienza: la terza edizione di Otranto Legality Experience 2012

- Torna per il terzo anno consecutivo, evento di respiro internazionale in programma a Lecce e Otrantoprevede una serie di incontri tenuti da esperti provenienti da tutto il mondo, eventi, seminari per approfondire le tematiche legate al rapporto tra criminalità organizzata e globalizzazione ed è dedicato alla memoria di, assessore alla Pubblica Istruzione eletta nelle file del PRI, uccisa dalla mafia il 31 marzo 1984, e al giornalista, scomparso nel 2010, che ha dedicato la sua vita professionale a questo tipo di tematiche.

L’iniziativa è organizzato da FLARE Network e LIBERA, con il sostegno dell'Assessorato alle Politiche giovanili della Regione Puglia e la collaborazione delle Università di Bari Aldo Moro e Politecnico, di Foggia e del Salento, nonché con il patrocinio di Europe Direct Puglia.

Quest'anno OLE 2012 prevede tre appuntamenti principali: la Summer School, il Summer Camp e il Forum, al quale partecipano referenti altamente qualificati provenienti da diverse regioni del mondo.

La Summer School è rivolta a 65 studenti universitari, italiani e stranieri, e prevede corsi tenuti in lingua inglese da docenti universitari, ricercatori ed esperti provenienti da tutto il mondo. Tra i temi che saranno affrontati nelle lezioni: il peso delle economie illegali e finanziarie a livello internazionale, il contrasto al crimine organizzato, l'esame dei principali cartelli e organizzazioni criminali internazionali, gli eco-crimini. Il Summer Camp è aperto a circa 150 partecipanti e si terrà a Lecce dal 23 al 27 luglio. Il Forum, invece, si terrà a Otranto dal 27 al 29 luglio, e prevede una serie di eventi culturali, incontri, dibattiti tenuti da relatori altamente qualificati provenienti da diverse regioni del mondo. La partecipazione è libera e gratuita. Le tre giornate di lavori si svolgono all'insegna del titolo “Economia Illegale, Mafie e Globalizzazione Finanziaria”. Tra gli ospiti che interverranno al Forum, alcuni dei membri della Rete di familiari e vittime della criminalità organizzata internazionale di FLARE Network, come Ilya Politkovsky, figlio della giornalista, scrittrice e attivista per i diritti umani russa Anna Politkovskaja, assassinata in circostanze a tutt'oggi misteriose nell'ottobre 2006.