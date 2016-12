foto Ansa Correlati Falso cieco in bicicletta, le immagini della Gdf

Blitz Gdf in tutt'Italia: scoperti falsi invalidi e falsi dentisti

Denunciata un'intera famiglia di falsi invalidi 11:53 - La Guardia di finanza ha smascherato un falso invalido che per 35 anni, attraverso raggiri, è riuscito a simulare la cecità assoluta. L'uomo un 55enne di Manduria (Taranto), denunciato per truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, in realtà conduceva una vita normale. Tra l'altro, alcune riprese girate dai finanzieri documentano il truffatore mentre conduce una bicicletta con una mano sola. Il 55enne ha percepito all'incirca 180mila euro. - Laha smascherato unche per 35 anni, attraverso raggiri, è riuscito a simulare la. L'uomo un 55enne di Manduria (Taranto), denunciato pere continuata ai danni dello Stato, in realtà conduceva una vita normale. Tra l'altro, alcune riprese girate dai finanzieri documentano il truffatore mentre conduce. Il 55enne ha percepito all'incirca 180mila euro.

In realtà l'uomo conduceva una vita del tutto normale, andava anche in motocicletta. Nelle immagini girate dalle fiamme gialle il truffatore, mentre conduceva in una via cittadina una bicicletta con una sola mano, trasportava nell'altra un voluminoso pannello d legno.



Le indagini hanno evidenziato che, nel solo periodo compreso tra il 1999 e il 2012, il falso invalido ha percepito un trattamento pensionistico pari complessivamente a circa 180mila euro. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per determinare la somma erogata dall'ente previdenziale negli anni precedenti al 1999. Il 55enne è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato. La stessa autorità ha disposto il sequestro dei beni immobiliari e delle disponibilità finanziarie del truffatore per un valore congruo a risarcire l'erario.