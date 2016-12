Brindisi, Vantaggiato preparò sei bombe

- Giovanni Vantaggiato, l'imprenditore reo confesso dell'attentato di Brindisi del 19 maggio, avrebbe preparato sei bombole per l'esplosione, ma ne avrebbe utilizzato la metà perché nel bidone per rifiuti ne entravano solo tre. E' quanto ha riferito Vantaggiato al suo difensore, l'avvocato Franco Orlando, durante un colloquio di due ore che il legale ha avuto in carcere con il suo assistito. A riferirlo lo stesso legale.

Ieri, in un uliveto in contrada Conigli, agro di Nardò (Lecce), che Vantaggiato aveva ereditato dal padre, gli investigatori avevano trovato tre bombole per gpl con innesco pronte per l'uso. "Non volevo fare nessun altro attentato" ha ribadito l'imprenditore al suo avvocato, confermando che il suo voleva essere solo un gesto dimostrativo.Vantaggiato ha anche escluso l'esistenza di bambole di pezza da usare come manichini per le prove di esplosione, sostenendo invece che si trattava solo di stracci. Al suo legale l'arrestato ha inoltre riferito che le bombole trovate nell'uliveto conterrebbero lo stesso tipo di polvere pirica usata per l'attentato e preparata artigianalmente prendendo istruzioni da un manuale.