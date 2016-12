Brindisi, trovate bombe di prova di Vantaggiato

foto Tgcom24 14:00 - Gli investigatori che indagano sull'attentato di Brindisi hanno trovato tre bombole con innesco in una stradina di campagna a Leverano, nel Leccese. Sarebbe la stessa stradina indicata dal presunto autore e reo confesso dell'attentato, Giovanni Vantaggiato, nel quale egli avrebbe fatto le prove dell'esplosione. - Gli investigatori che indagano sull'attentato di Brindisi hanno trovato tre bombole con innesco in una stradina di campagna a Leverano, nel Leccese. Sarebbe la stessa stradina indicata dal presunto autore e reo confesso dell'attentato, Giovanni Vantaggiato, nel quale egli avrebbe fatto le prove dell'esplosione.

Vantaggiato incontrerà la sua famiglia

La moglie e le due figlie non hanno ancora fatto visita in carcere a Lecce a Giovanni Vantaggiato ma "andranno a trovarlo nei prossimi giorni". Lo ha riferito il difensore del reo confesso della strage di Brindisi, l'avvocato Franco Orlando. "I famigliari di Vantaggiato - ha aggiunto il legale - hanno già fatto sapere che gli staranno accanto e hanno espresso il desiderio di incontrarlo quanto prima. Non c'è alcun provvedimento che lo impedisca, ma si attende il momento più opportuno, anche per evitare l'assedio dei giornalisti".