Nell'ordinanza si cita la testimonianza di una persona che ha dichiarato di aver notato verso l'1 e 30 del 19 maggio nei pressi del chiosco "un uomo che spingeva un bidone della spazzatura munito di ruote tenendolo dalla parte delle maniglie inclinato verso il suo corpo e che andava in direzione della scuola". La descrizione della corporatura e dell'abbigliamento fatta dal testimone non coincide con la fisionomia di Vantaggiato.Questa circostanza unita al fatto che l'arrestato più volte nel corso dell'interrogatorio ha utilizzato il plurale e quindi "ha implicitamente ammesso la presenza di almeno un altro complice" confermerebbe secondo il gip che l'uomo non ha agito da solo.Vantaggiato avrebbe cominciato a programmare l'attentato alla scuola Morvillo-Falcone fin da prima di Natale comprando quattro telecomandi di cui tre "si erano inceppati durante le numerose prove". E' quanto afferma ancora il gip del Tribunale di Lecce Ines Casciaro. Nell'interrogatorio Vantaggiato ha riferito "di avere composto il materiale esplodente utilizzando 'potassa' e 'acido nitrico' e di avere più volte testato la miscela nelle campagne vicino Leverano prima di utilizzarla nell'attentato". L'imprenditore ha descritto nell'interrogatorio davanti al gip "con dovizia di particolari" le modalita' per confezionare l'ordigno e la preparazione durata mesi. Ha ammesso di aver fatto dei sopralluoghi a Brindisi prima dell'attentato e di aver scelto "la scuola più vicina all'uscita della città perché rispetto ad altri obiettivi come ad esempio una caserma dei carabinieri era più facile da colpire".Vantaggiato ha inoltre ribadito di aver scelto deliberatamente di azionare il telecomando a quell'ora del mattino "perché voleva ottenere esattamente l'effetto ottenuto: di notte era un tempo ideale soltanto per i preparativi". Questo dimostra, per il gip, che la volontà dell'uomo era quella di "fare un gesto dimostrativo eclatante finalizzato ad uccidere". "Egli ha perfino riferito - scrive ancora il gip - di essere ritornato a casa alle 3 di notte per dormire e poi di essere uscito nuovamente all'alba, dopo aver già posizionato l'ordigno, dimostrando di avere una ferma volontà di consumare il delitto proprio in quel momento e non ad un'ora qualsiasi".C'è un nuovo elemento che, secondo gli investigatori, potrebbe giustificare la scelta della scuola "Morvillo Falcone" per l'attentato di Brindisi. La fidanzata del figlio di Cosimo Parato, l'uomo di Torre Santa Susanna che Vantaggiato accusa di averlo truffato, frequenta infatti l'istituto professionale colpito. La ragazza, come Melissa, raggiunge la scuola in pullman. Secondo gli inquirenti, quindi, l'obiettivo della bomba potrebbe essere stata proprio lei."Le istituzioni dovrebbero tutelare le vittime di truffa". Lo ha detto Giovanni Vantaggiato, secondo quanto ha riportato il gip nell'ordinanza riguardo al movente dell'attentato.