Brindisi, sospeso il preside della "Morvillo-Falcone"

L'ufficio scolastico regionale della Puglia ha sospeso "per ragioni di opportunità" Angelo Rampino, il preside della scuola "Morvillo Falcone" di Brindisi dove il 19 maggio è stato compiuto l'attentato dove è rimasta uccisa Melissa Bassi. Il provvedimento, che è cautelativo e non disciplinare, è stato disposto in attesa che si concludano gli accertamenti amministrativi avviati per i contenuti di alcune interviste rilasciate dopo l'attentato.

Il professor Rampino sarebbe dovuto rientrare oggi dalle ferie, che aveva preso subito dopo l'attentato, per presiedere alle attività di scrutinio.



Il preside era stato al centro di violente polemiche per alcune vicende legate al suo passato, in virtù delle quali era stato inizialmente individuato anche dagli investigatori come possibile bersaglio dell'attentatore. L'ipotesi di una vendetta era stata infatti una delle piste inizialmente seguite dagli inquirenti nella ricerca del movente e del responsabile dell'attentato di Brindisi per il quale si trova ora in carcere, e reo confesso, l'imprenditore di Copertino (Lecce) Giovanni Vantaggiato.