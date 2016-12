foto Ap/Lapresse

22:06

- Un grosso incendio è divampato all'interno della scuola media De Sanctis di Foggia, a pochi metri dallo stadio comunale. Molti dei pompieri stanno operando direttamente all'interno dell'edificio scolastico con gli idranti e con le maschere, anche a causa del denso fumo provocato dall'incendio. Ancora presto per chiarire le cause del rogo, e per capire se si tratti di un incendio doloso o meno.