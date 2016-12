Vantaggiato, legale valuta ricorso

foto Ansa 17:01 - La difesa di Giovanni Vantaggiato, reo confesso dell'attentato di Brindisi del 19 maggio, sta valutando l'opportunità di ricorrere al Tribunale del Riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip del tribunale di Lecce Ines Casciaro. Lo ha riferito il legale Franco Orlando. Il ricorso riguarderebbe in particolare la conferma dell'aggravante della "finalità di terrorismo" relativa all'ipotesi di reato di "strage in concorso". - La difesa di Giovanni Vantaggiato, reo confesso dell'attentato di Brindisi del 19 maggio, sta valutando l'opportunità di ricorrere al Tribunale del Riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip del tribunale di Lecce Ines Casciaro. Lo ha riferito il legale Franco Orlando. Il ricorso riguarderebbe in particolare la conferma dell'aggravante della "finalità di terrorismo" relativa all'ipotesi di reato di "strage in concorso".

"Sto valutando l'ipotesi di un ricorso al Tribunale del Riesame ma ho dato una lettura solo sommaria al provvedimento del gip, che e' piuttosto corposo, quindi al momento e' solo una ipotesi", dice l'avvocato Orlando. Sabato il gip del Tribunale di Lecce Ines Casciaro, dopo aver convalidato il fermo, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere come richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo salentino che lo ritiene responsabile di strage aggravata da finalita' terroristica in relazione all'attentato esplosivo davanti alla scuola 'Morvilo-Falcone' di Brindisi.



"Non ho detto di essere scettico sull'aggravante - spiega ancora - certo questa sara' una discriminante per l'eventuale ricorso al Riesame. Parlare di una istanza di scarcerazione in questo momento e' prematuro", conclude.