foto Ansa

09:54

- E' iniziata nel carcere di Lecce l'udienza di convalida del fermo di Giovanni Vantaggiato, l'imprenditore 68enne di Copertino che ha ammesso di essere il responsabile dell'attentato alla scuola di Brindisi. Per lo scoppio di una bomba è morta la studentessa 16enne Melissa Bassi e altre cinque ragazze sono rimaste ferite in modo grave. Vantaggiato è accusato di strage in concorso con altri per finalità di terrorismo.