foto Ansa

14:14

- "Chiedo perdono per quello che ho fatto", lo ha detto Giovanni Vantaggiato al suo avvocato durante un colloquio avvenuto nel carcere di Lecce dove l'uomo è rinchiuso per aver confessato la strage di Brindisi. Il reo confesso piange col suo legale e confessa di essersi "reso conto di quello che ha fatto". Poi, per passare il tempo, ha chiesto anche che gli venisse recapitato un cruciverba.