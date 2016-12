Sullo yacht, come se nulla fosse

Dopo l'attentato, quel 19 maggio, Vantaggiato ha proseguito a comportarsi come nulla fosse, continuando a lavorare tutto il giorno nella sua azienda, un deposito e rivendita di carburanti agricoli, e a dedicarsi al suo hobby: la cura della sua preziosa barca, uno yacht in legno a motore da 50 piedi. Alla barca Vantaggiato dedicava le ore libere della giornata e i fine settimana. Nemmeno una settimana fa un artigiano di Copertino, che per lo yacht di Vantaggiato ha realizzato alcune tappezzerie l'anno scorso, ha visto l'uomo sulla darsena di Porto Cesareo (Lecce) dove è ormeggiata l'imbarcazione. ''Stava facendo i lavori di pulizia della carena - racconta - quelli che si fanno annualmente prima di rimettere a mare la barca per le vacanze''.



Si lascia scappare un "noi": è caccia ai complici

Benché Vantaggiato continui a ripetere di avere ideato e realizzato il progetto criminale da solo, gli inquirenti proseguono nella ricerca di mandanti o complici. Anche in virtù di un'affermazione di Vantaggiato che si sarebbe tradito citando un "noi" nella ricostruzione della preparazione dell'attentato. "Giovanni Vantaggiato ha ammesso la sua diretta partecipazione all'azione criminale - si legge nel provvedimento con cui il procuratore di Lecce lo ha spedito in carcere - ma non ha voluto indicarne il movente, assumendo un atteggiamento ai limiti dell'offesa dell'intelligenza di chi lo interrogava, tendente evidentemente ad occultare il concorso di altri, nonostante si sia lasciato sfuggire, nel corso dell'interrogatorio, l'uso del plurale con riferimento al trasporto e alla collocazione del bidone con l'ordigno esplosivo, dovendosi quindi ritenere il coinvolgimento di altri e potendosi altresì ipotizzare l'esistenza di un committente".



La fuga in macchina

Dai verbali pubblicati da "Repubblica" emergono anche particolari sui momenti successivi all'esplosione. "Dopo aver premuto il telecomando - racconta Vantaggiato -, mentre c'era il fuoco e le fiamme sono andato via con la mia Sonica e sono tornato a lavorare al mio deposito". Dell'inferno lasciatosi alle spalle l'uomo ha saputo più tardi attraverso i mezzi di informazione. "Non ero preoccupato. Ho visto il video in televisione e ho pensato che non potevo essere riconosciuto e poi sono andato a farlo nella scuola di Brindisi perché lì nessuno mi conosceva e quindi non mi poteva denunciare nessuno".



Vantaggiato dal carcere: "Chiedo perdono"

"Chiedo perdono per quello che ho fatto", lo ha detto Giovanni Vantaggiato al suo avvocato, Franco Orlando, durante un colloquio avvenuto nel carcere di Lecce dove l'uomo è rinchiuso. Il reo confesso piange col suo legale e confessa di essersi "reso conto di quello che ha fatto". Poi, per passare il tempo, ha chiesto anche che gli venisse recapitato un cruciverba.



"Ho fatto tutto da solo"

"Ho fatto tutto da solo". Giovanni Vantaggiato lo ha ribadito al suo legale. "Mi ha escluso - ha detto Orlando - che qualcuno lo abbia aiutato a compiere quel gesto. Durante l'interrogatorio in questura le domande erano state così pressanti che non aveva avuto modo di riflettere sulle conseguenze dell'attentato". Il legale ha poi concluso: "E' molto provato. Solo ora sta cominciando a riflettere sulle conseguenze del suo gesto sconsiderato, sul fatto che è morta una ragazza e altre sono rimaste ferite".



Sequestrato libro di Coelho

Secondo quanto si apprende, durante le perquisizioni nell'abitazione di Vantaggiato, le forze dell'ordine avrebbero sequestrato una copia del libro "Manuale del guerriero della luce" di Paulo Coelho.