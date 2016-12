foto LaPresse

19:55

- "So che l'individuazione del colpevole non potrà attenuare il dolore della comunità brindisina, ma per noi, assicurarlo alla giustizia, era un impegno morale prima che giudiziario". Così il ministro dell'Interno Cancellieri ha commentato il fermo di Giovanni Vantaggiato. Il ministro ha incontrato il capo della polizia, Antonio Manganelli, e il comandante dell'Arma, Leonardo Gallitelli, per esprimere "apprezzamento per l'eccellente lavoro svolto".