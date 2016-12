Massimo Bassi: "Il killer non è un padre"

foto Tgcom24 Correlati Il dossier 19:26 - "Per me quella persona non esiste. Non trovo parole per definire quell'uomo". Così il papà di Melissa Bassi, la ragazza morta nell'attentato di Brindisi, definisce Giovanni Vantaggiato, il colpevole dell'attacco alla scuola. "Tutto potevo pensare di lui tranne che fosse sposato e avesse figli - ha continuato -. Chi ha ucciso non è un padre. Ha spezzato la mia famiglia. Solo lui sa perché ha fatto quella cosa. Spero che lo sappia". - "Per me quella. Non trovo parole per definire quell'uomo". Così il papà di Melissa Bassi, la ragazza morta nell'attentato di Brindisi, definisce Giovanni Vantaggiato, il colpevole dell'attacco alla scuola. "Tutto potevo pensare di lui tranne che fosse sposato e avesse figli - ha continuato -.. Ha spezzato la mia famiglia. Solo lui sa perché ha fatto quella cosa. Spero che lo sappia".

All'incontro con i giornalisti, era presente anche la mamma di Melissa, con occhiali scuri e un'aria visibilmente provata. La signora, uscita dall'ospedale dove era stata ricoverata dopo la morte della 16enne, ha voluto essere presente solo per accompagnare il marito. Tra le prime cose dette da Bassi c'è stato appunto il ringraziamento alla moglie per aver avuto la forza di essere lì. "E' stata lei a darmi la forza di andare avanti perché la amo, insieme al pensiero di Melissa, perché lei ci voleva sempre vedere insieme".



"Mia figlia - ha aggiunto - era una ragazza solare, educata e piena di vita". "Non vedo l'ora di andare a trovare le altre ragazze ferite - ha dichiarato - per altro Maurizio, il padre di Veronica, (la ragazza è ricoverata a Pisa in gravi condizioni, ndr) è un mio amico".



"Non voglio parlargli - ha ribadito Bassi parlando dell'attentatore - per me lui non esiste. Mai immaginavo che questo 'fattaccio' potesse essere opera di un padre. Non posso pensare che in questi venti giorni lui abbia mangiato con la sua famiglia, con i suoi figli. Lui ha così spezzato anche la sua famiglia". Ora "giustizia è fatta".



Pena di morte? "Ha già sessantotto anni", ha risposto il signor Bassi, concludendo: "Non ho mai pensato a un gesto della mafia, della criminalità. Lo sa soltanto lui perché l'ha fatto. Oggi ho un'idea positiva della giustizia, per cui ho avuto fiducia sin dall'inizio".