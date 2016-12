foto Ansa Correlati Dossier

Lo yacht di Vantaggiato 00:07 - Giovanni Vantaggiato, l'uomo reo-confesso dell'esplosione dell'ordigno davanti alla scuola di Mesagne, durante l'interrogatorio di ieri sera, ha detto di aver colpito "in orario diurno e non in orario notturno perché di notte non c'era nessuno". Lo ha spiegato il procuratore capo della Dda di Lecce, Cataldo Motta. Nel decreto di fermo gli viene contestato il reato di strage in concorso aggravata da finalità di terrorismo. - Giovanni Vantaggiato, l'uomo reo-confesso dell'esplosione dell'ordigno davanti alla scuola di Mesagne, durante l'interrogatorio di ieri sera, ha detto di aver colpito "in orario diurno e non in orario notturno perché di notte non c'era nessuno". Lo ha spiegato il procuratore capo della Dda di Lecce, Cataldo Motta. Nel decreto di fermo gli viene contestato il reato di strage in concorso aggravata da finalità di terrorismo.

Al presunto attentatore gli investigatori sono giunti attraverso i filmati delle due vetture ricollegabili all'uomo fermato, registrati dalle telecamere di sicurezza di alcuni negozi della zona. Secondo gli inquirenti dopo l'attentato, tornato a casa, Vantaggiato avrebbe pranzato con la moglie e i nipoti.



Ancora ignoto il movente

"Il reato di strage - ha spiegato il procuratore della Dda di Lecce, Cataldo Motta - è stato contestato anche nel decreto di fermo, con l'aggravante della finalità di terrorismo". "Il fermato - ha aggiunto - non ha voluto dire alcunché sul movente, e le indagini sono, adesso, in questa direzione".



Vendetta per una truffa non punita?

Alla base del gesto di Vantaggiato ci potrebbe essere una truffa non punita. Qualche settimana prima della strage, infatti, al tribunale di Brindisi, che si trova proprio alle spalle della scuola, era terminato un processo che lo vedeva coinvolto perché persona truffata. Vantaggiato sarebbe stato truffato per oltre 300mila euro per una fornitura di carburante, e si sarebbe sentito perciò vittima di un caso di malagiustizia, poiché il processo non era finito con la condanna di tutti gli imputati.



La decisione di prendere di mira la scuola sarebbe stata presa, dunque, senza alcun motivo specifico riconducibile all'istituto ma solo per evitare le misure di sicurezza al palazzo di Giustizia.



L'altra ipotesi è che il 68enne possa aver agito per rancore nei confronti del preside dell'istituto, Angelo Rampino. Il dirigente scolastico. Avrebbe potuto essere lui, insomma, l'uomo che l'attentatore voleva punire.



Nipote: "Per noi è un estraneo"

"Per noi mio zio è un estraneo, io non l'ho mai conosciuto. Per mio padre quasi non era un fratello, perché non si parlavano da 35 anni. A nome della mia famiglia posso dire che siamo dispiaciuti e addolorati per le famiglie coinvolte in questa vicenda, soprattutto per Melissa". CosìCarlo Vantaggiato, figlio di Antonio, uno dei fratelli di Giovanni, commenta la notizia del fermo.



Carlo gestisce con il padre un deposito di carburante a Monteroni di Lecce. Ammette di essere sotto shock, lui, come il resto della famiglia: "E' un dolore indescrivibile, quello che ha provocato ai genitori e ai parenti di Melissa, così come alle altre famiglie coinvolte".



Cancellieri: "Prenderlo era un dovere morale"

"So che l'individuazione del colpevole non potrà attenuare il dolore della comunità brindisina, ma per noi, assicurarlo alla giustizia, era un impegno morale prima che giudiziario". Così il ministro dell'Interno Cancellieri ha commentato il fermo di Vantaggiato. Il ministro ha incontrato il capo della Polizia, Antonio Manganelli e il comandante dell'Arma, Leonardo Gallitelli, per esprimere "apprezzamento per l'eccellente lavoro svolto".