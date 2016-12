Recuperati i corpi dei tre italo-olandesi

Si tratta di una coppia che si trovava a Conversano con il figlioletto di 18 mesi in affitto un'abitazione al piano basso del caseggiato crollato. L'uomo è originario di Conversano e ha sposato un'olandese. I due risiedono ad Harlingen, in Olanda, dove il marito gestisce una pizzeria. Secondo notizie non confermate ufficialmente i tre sarebbero Bernardo Vitto, la moglie Welmoedh e il piccolo Gianni Angelo.



Individuati in cucina

Le tre vittime indossavano il pigiama e, secondo la ricostruzione fornita dai soccorritori, si trovavano in cucina al momento della tragedia.



A Conversano erano arrivati per trascorrere qualche giorno di vacanza. E, subito dopo l'incidente, a lungo si era sperato che, al momento del crollo, i tre fossero già usciti di casa per andare al mare. Ma la speranza ha cominciato ad affievolirsi dopo che è stata vista la loro auto parcheggiata nelle vicinanze e dopo che, a lungo, si è fatto squillare il telefonino dell'uomo, senza che ci fosse risposta. Si è intanto appreso che sono una cinquantina le persone rimaste per il momento senza casa perché sono state sgomberate case vicine alle palazzine crollate.



Informati l'ambasciatore e il console

L'ambasciatore dei Paesi Bassi in Italia, Phalfonsus Stoelinga, e il console di Bari, Massimo Salomone, stanno seguendo dall'Ambasciata di Roma i soccorsi in atto a Conversano. Salomone è oggi ospite di Stoelinga per il conferimento di un'onorificenza. Il console ha detto di essere costantemente in contatto con il governatore della Puglia, Nichi Vendola, e con il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, per avere informazioni dirette sull'andamento delle ricerche tra le macerie. Sul posto anche due addetti del consolato.



Sotto le macerie

Al lavoro tra le macerie con gli uomini della Fiamme gialle sono state impiegate anche unità cinofile con cani addestrati per le operazioni di soccorso. Intanto è stata sgomberata la terza palazzina del centro storico danneggiata dall'esplosione e a rischio crollo. Si sta valutando se deve essere abbattuta per evitare pericoli per i soccorritori. Oltre ai tre italo-olandesi, mancherebbe all'appello anche una bambina albanese, forse la figlia delle due persone estratte vive dalle macerie. I Vigili del fuoco stanno lavorando con due bobcat, fatti arrivare dai distaccamenti di Bari e Putignano.



Vendola: "La Puglia si stringe intorno alle macerie"

"Un altro botto in un centro storico meraviglioso, come quello della città di Conversano. Noi possiamo dire che i soccorsi sono stati tempestivi. In queste ore le associazioni dei volontari stanno supportando l'azione puntuale della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e delle forze dell'ordine". Sono state queste le parole con cui il governatore Nichi Vendola ha commentato l'incidente parlando con i cronisti a Montecitorio. "Si scava - ha ripreso -. Si tolgono le pietre perché risultano disperse alcune persone. La speranza è quella di trovarli vivi. In questo momento è un'intera comunità, tutta la Puglia, che si sta stringendo attorno a quelle macerie, affinché ci possa essere qualche notizia che parli di vita anziché di morte".



Il sindaco di Conversano a Tgcom24: "Disabitata una delle tre palazzine crollate"

"Una delle palazzine era disabitata perché in vendita. L’altra purtroppo no, stiamo cercando di capire se gli inquilini fossero in casa - dice il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, a Tgcom24 -. Speriamo davvero che non ci sia nessuno. I feriti sono abitanti delle case adiacenti".



La Protezione civile: undici i feriti

Secondo la Protezione civile sono undici i feriti, tra i quali un bambino, tutti fortunatamente in condizioni non gravi, come rende noto l'assessore regionale Fabiano Amati. Si è saputo che tutti i feriti sono codici verdi e gialli, alcuni dei quali con ustioni. La società erogatrice del gas ha subito interrotto le forniture nel centro della cittadina, mentre i tecnici dell'Enel sono al lavoro per mettere in sicurezza la rete elettrica.



Il rumore dell'esplosione è stato così intenso che si è avvertito in quasi tutta la cittadina di Conversano. Sono andate in frantumi le vetrate di alcuni negozi in centro e alcune persone non lontano dal luogo dell'incidente sono state colte da malore al momento della deflagrazione.



Il comandante dei vigili: "Stiamo mettendo l'area in sicurezza"

"Abbiamo isolato la zona e stiamo mettendo in sicurezza l’area per verificare se c’è qualcuno sotto le macerie - ha detto a Tgcom24 il comandante dei vigili urbani Giovanni Di Capua -. Tra i feriti ci sono soprattutto anziana che si sono sentiti male al momento dell'incidente. Gli appartamenti interessati dai crolli dovrebbero essere due".