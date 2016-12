Brindisi, la scuola Morvillo presidiata dalla polizia: tra le studentesse ancora molta paura

foto Ansa Correlati Dossier 09:14 - Nonostante l'arresto del presunto attentatore, non cala la tensione davanti all'istituto professionale "Morvillo Falcone" di Brindisi. "Abbiamo ancora paura, ci auguriamo che sia finita ma temiamo che non sia così e che ci siano ancora indagini da fare", dicono alcune ragazze. Intanto la polizia continua a presidiare gli ingressi della scuola. - Nonostante l'arresto del presunto attentatore, non cala la tensione davanti all'istituto professionale "Morvillo Falcone" di Brindisi. "Abbiamo ancora paura, ci auguriamo che sia finita ma temiamo che non sia così e che ci siano ancora indagini da fare", dicono alcune ragazze. Intanto la polizia continua a presidiare gli ingressi della scuola.

C'è anche chi, come Morena, un'altra delle alunne dell'istituto professionale, rivolge un pensiero a Melissa e sostiene, adesso, di ''non avere pi- nulla per cui preoccuparsi''. ''Ora - dichiara - non ci potrà succedere più nulla''.



"Ci sono squilibrati in giro"

''Passo davanti al Morvillo tutte le mattine, avevo anche visto Melissa qualche volta. Quel giorno per fortuna ho scelto un'altra strada''. Stefano, 16 anni, frequenta l'istituto tecnico industriale Majorana e raggiunge Brindisi con il pullman, come Melissa. ''Sono rimasto traumatizzato - racconta - ho sentito il boato e poi ho visto volare le schegge''.



Arianna, 16 anni, è brindisina e si trovava a casa: ''Poteva accadere a chiunque di noi. Ci fa orrore che abbiano colpito la scuola. Proprio noi ragazzi. Siamo ancora sconvolti''. Poche parole sull'arresto del presunto attentatore, il 68enne di Copertino fermato nella tarda serata di ieri. ''Non ci sentiamo ancora sicuri - spiega Giuseppe, stessa età e stessa scuola - perché‚ dal movente ci rendiamo conto che in giro ci sono persone squilibrate, e chi ci dice che non succeda ancora? Ci tranquillizza solo la presenza delle forze dell'ordine davanti ai cancelli''. Quanto a Melissa e ai suoi genitori: ''E' un incubo - dice Giuseppe - mia madre, ad esempio, ha pianto per tre giorni. Il loro dolore sarà immenso''.