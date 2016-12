foto Tgcom24

23:22

- L'uomo fermato dalla polizia per l'attentato alla scuola Morvillo-Falcone di Brindisi starebbe ammettendo le sue responsabilità nella vicenda. Il 68enne avrebbe agito per colpire la giustizia, perché in passato aveva sostenuto un processo per una truffa subita, senza però riavere il denaro che aveva perso. Avrebbe così covato una sete di vendetta e la mattina del 19 maggio forse voleva colpire il Tribunale di Brindisi.