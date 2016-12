Ciccio e Tore, la madre: "Voglio la verità"

- A sei anni dalla scomparsa di Francesco e Salvatore Pappalardi, i due fratellini precipitati in una cisterna a Gravina di Puglia, la mamma, Rosa Carlucci, torna a chiedere giustizia. La donna, nei mesi scorsi, ha presentato un’istanza alla Procura di Bari per fare piena luce sul ruolo di quattro ragazzini, dei quali ha fatto nome e cognome, che avrebbero sottoposto i suoi figli a una prova di coraggio.

Secondo la Carlucci, i quattro avrebbero abbandonato i suoi figli, avrebbero, quindi, taciuto in merito all’accaduto e forse anche depistato le indagini degli inquirenti.

Per ora non sono emersi, però, riscontri oggettivi che avvalorino l’ipotesi promossa dall’istanza della donna.

La Procura ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta, ma i legali di Rosa Carlucci e quelli della figlia, Filomena Pappalardi, si oppongono.

La vicenda dei fratellini è cominciata il 5 giugno del 2006, quando i due bambini non fecero ritorno a casa. Al momento della scomparsa, da circa venti giorni, per decisione del Tribunale dei minorenni, Francesco e Salvatore erano affidati al padre Filippo, che viveva con una convivente, Maria Ricupero, le sue due figlie e una figlia nata dalla seconda unione dell’uomo. Pappalardi era separato dalla moglie Rosa Carlucci, che viveva con un'altra figlia minorenne della coppia a Santeramo in Colle (Bari). Le ricerche proseguirono ininterrotte in città (compresi pozzi e anfratti), nella gravina, sulla Murgia, nei boschi, anche in Romania. Le ipotesi furono varie: allontanamento volontario, ruolo della madre, pista della pedofilia, pista romena, tutte senza riscontri.

Le indagini si concentrarono sul padre. Il 27 novembre 2007 venne arrestato Filippo Pappalardi con le accuse di duplice omicidio, aggravato da futili motivi e dai vincoli di parentela e occultamento di cadavere.

Il 25 febbraio 2008 la tragica scoperta. I corpi di Ciccio e Tore furono trovati da un vigile del fuoco alle 19 in una cisterna sotterranea di un grande stabile abbandonato (la “casa delle cento stanze”) in via Giovanni Consolazione, nel centro storico di Gravina. Il ritrovamento avvenne fortuitamente: nella cisterna è caduto un altro bambino, Michelino, 12 anni, precipitato nel pozzo che conduce alla cisterna da un'altezza di 25 metri.

Filippo Pappalardi venne scarcerato l'11 marzo 2008, ma non venne rimesso del tutto in libertà: dopo l'istanza del legale difensore Angela Aliani e, nonostante il parere negativo del procuratore Emilio Marzano e del pm Antonino Lupo, il gip Giulia Romanazzi dispose gli arresti domiciliari. Derubricò l’accusa di omicidio e ipotizzò, invece, il reato di "abbandono di minore o persona incapace aggravato da morte successiva", come stabilito dall'articolo 591 comma 3, che prevede una reclusione da 3 a 8 anni di reclusione. Secondo questa nuova impostazione Pappalardi non aveva ucciso i due figli Francesco e Salvatore, ma non aveva detto tutta la verità. Le indagini giunsero a un punto morto e il 4 aprile 2008 Filippo Pappalardi venne rimesso in libertà.

Intanto, le perizie medico-legali condotte sui corpi dei due bambini avvalorano l'ipotesi della caduta accidentale. Ciccio era morto per un'emorragia, dopo la caduta nel giro di poche ore, Tore era morto nel sonno, dopo un'agonia per fame, freddo, sete e per le ferite riportate nella caduta.