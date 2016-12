foto Ansa

08:10

- Due persone sono state arrestate e circa undici chilogrammi di cocaina sequestrati durante controlli effettuati dalla Guardia di finanza nell'aeroporto di Brindisi. La droga era stata abilmente nascosta in doppifondi ricavati all'interno di tre valigie in possesso di due passeggeri appena sbarcati dall'aeromobile proveniente da Charleroi in Belgio.