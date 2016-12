2.6.2012

Auto sbanda e si schianta contro un muretto

In tre muoiono carbonizzati nel Tarantino

La vettura, un'Alfa 147, è sbandata a una curva. Uscita dalla carreggiata ha colpito in pieno un muretto. Atroce morte per i tre uomini, che non hanno avuto possibilità di mettersi in salvo