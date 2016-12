Brindisi, c'è il video integrale dell'attentatore

foto Tgcom24 Correlati Guarda il video dell'attentatore

Tutto sulla bomba di Brindisi 16:10 - Le indagini sull'attentato davanti alla scuola "Morvillo Falcone" di Brindisi in cui ha perso la vita una studentessa, si arricchiscono di un nuovo elemento: il video integrale dell'attentatore. Le immagini, riprese dalle telecamere di sorveglianza di un bar e di cui Tgcom24 è venuto in possesso, mostrano l'uomo che ad un certo punto alza il braccio sinistro e sembra azionare un telecomando. Poi si allontana. Pochi istanti dopo l'esplosione. - Le indagini sull'attentato davanti alla scuola "Morvillo Falcone" di Brindisi in cui ha perso la vita una studentessa, si arricchiscono di un nuovo elemento: il video integrale dell'attentatore. Le immagini, riprese dalle telecamere di sorveglianza di un bar e di cui Tgcom24 è venuto in possesso, mostrano l'uomo che ad un certo punto alza il braccio sinistro e sembra azionare un telecomando. Poi si allontana. Pochi istanti dopo l'esplosione.

Nei fotogrammi si vede un uomo che passeggia avanti e indietro per circa tre volte, con lo sguardo rivolto verso la scuola. Ad un certo punto alza il braccio sinistro e sembra azionare un telecomando. Poi si allontana. L'esplosione che ha ucciso la studentessa Melissa Bassi, 16 anni di Mesagne, e ferito altre cinque compagne, non avviene subito ma dopo una manciata di secondi e si vedono accorrere i primi passanti.



L'uomo, camicia bianca e giacca scura, dovrebbe aver azionato, secondo gli investigatori, un dispositivo volumetrico simile a quello degli allarmi domestici. Il telecomando è stato premuto nel momento stesso in cui l'attentatore vede arrivare l'obiettivo e cioè presumibilmente il pullmann da Mesagne con a bordo le studentesse: l'esplosione è avvenutaquindi nel momento stesso in cui la prima delle ragazze e' entrata nel raggio d'azione degli infrarossi.



Due sono poi le ipotesi sul comportamento tranquillo del presunto attentatore: o l'uomo non si è accorto della loro presenza oppure, non essendo di Brindisi, non teme di essere riconosciuto.



Il suo volto resta sfocato, ma il video offre altri elementi utili al suo riconoscimento come la sua postura e il modo di camminare.



Mercoledì mattina si terrà una simulazione di quanto avvenne la mattina del 19 maggio alla stessa ora dell'attentato. Allo scopo tutta la zona è stata sgomberata e transennata.