foto LaPresse

17:32

- Anche il difensore della Juventus e della Nazionale, Leonardo Bonucci, è stato iscritto nel registro degli indagati nell'indagine sul calcioscommesse. Il provvedimento è stato firmato dalla procura di Cremona, ma gli atti verranno girati alla procura di Bari, titolare del fascicolo che riguarda la squadra pugliese, in cui militava Bonucci all'epoca dei fatti. Il calciatore è stato chiamato in causa dal suo ex compagno di squadra, Andrea Masiello.