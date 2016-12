foto LaPresse Correlati Tutto sull'attentato di Brindisi

16:16 - Sono migliaia gli studenti che a Brindisi, nonostante la minaccia di un temporale, hanno deciso di prendere parte alla manifestazione nazionale, organizzata a una settimana dall'attentato all'istituto professionale Morvillo-Falcone. "Dobbiamo far valere il nostro diritto alla sicurezza", si legge sui volantini. E ancora: "Quello di Melissa non è un sacrificio ma un'ingiustizia".

"Coraggio, speranza, verità, giustizia e legalità". Si leggono queste parole su alcuni degli striscioni alla manifestazione degli studenti. Ad aprire il corteo sono gli studenti della scuola Morvillo-Falcone, che portano un grande striscione con lo slogan della manifestazione "Io non ho paura", scritto anche sulle magliette che indossano molti dei partecipanti. Alla manifestazione non sfilano i compagni di scuola di Melissa che, secondo quanto riferiscono alcuni loro compagni, hanno accolto il suggerimento degli psicologi di restare a casa.



All'appuntamento sono arrivati anche alcuni operai del Petrolchimico di Brindisi e rappresentanze di sindacati e dei Cobas. "Umiliati e offesi ma in piedi", si legge su uno striscione. "Noi giovani siamo la forza del nostro futuro, lottiamo per la giustizia". "Giù le mani dagli innocenti". E ancora, pensieri rivolti a Melissa che non c'è più sono i messaggi che dominano sugli altri striscioni che campeggiano sopra la folla.