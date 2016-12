22:06

- Due fotogrammi inediti del presunto attentatore della scuola Morvillo-Falcone di Brindisi sono stati mostrati in apertura della trasmissione "Quarto Grado". Il settimanale di Retequattro condotto da Salvo Sottile, ha diffuso le immagini in esclusiva assoluta. Si tratta di un uomo in giacca scura e camicia chiara parzialmente sbottonata, chiari anche i pantaloni, sportive le scarpe. I capelli sono corti e scuri. Porta un paio di occhiali da sole.