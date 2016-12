Brindisi, per esplodere la bomba forse è stato usato il Tnt: ciò escluderebbe la pista del pazzo

foto Ansa Correlati Il dossier 08:37 - E se a far esplodere le bombole davanti alla scuola Morvillo non fosse stato un composto chimico fai-da-te né il Gpl né la polvere pirica ma il tritolo? Per gli inquirenti ciò cambierebbe molte cose. Quantomeno si potrebbe escludere la pista del pazzo, perché il Tnt viene usato dai militari, per far detonare le bombe, ma anche dalla mafia. E nelle indagini spunta anche un furgone bianco, avvistato prima dell'attentato. - E se a far esplodere le bombole davanti alla scuola Morvillo non fosse stato un composto chimico fai-da-te né il Gpl né la polvere pirica? Per gli inquirenti ciò cambierebbe molte cose. Quantomeno si potrebbe, perché ilviene usato dai, per far detonare le bombe, ma anche dalla. E nelle indagini spunta anche un, avvistato prima dell'attentato.

Gli investigatori, che stanno analizzando i video, che potrebbero aver immortalato il pick-up avvistato il 19 maggio anche da alcuni testimoni, sperano di trovare le immagini del mezzo, ma soprattutto della sua targa. Per il procuratore della Dda, Cataldo Motta, ancora non è il caso di escludere alcuna pista. Nel caso spuntasse una prova tangibile del furgone, ciò renderebbe ineludibile il fatto che ha muoversi quella tragica mattina sarebbero stati almeno in due.



Come riporta il Corriere della Sera, il preside dell'istituto Angelo Rampino, dopo l'inconto con il Capo dello Stato, mercoledì a Palermo, si dice sicuro che "chi ha ucciso Melissa ha i giorni contati". Nel frattempo, ha rivelato ai giornalisti che un uomo, il presunto attentatore, è stato ripreso per quasi mezz'ora davanti alla scuola, intorno alle 7.20, e che con lo sguardo controllava il punto della strada del muretto dove erano posizionate le bombole. Per il preside, di certo, è da escludere il gesto isolato per vendetta, né lui né la Morvillo Falcone avevano nemici. Ha escluso infatti che il 28 aprile, come era stato detto, un uomo sia mai entrato nella scuola minacciando: "Ve la farò pagare".