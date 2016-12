foto LaPresse

16:58

- "Posso confermare che non c'è ancora alcuna persona formalmente indagata" per l'attentato alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi nella quale ha perso la vita la 16enne Melissa Bassi. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, in un'informativa al Senato.