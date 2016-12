foto La Stampa.it

- Dopo il rilascio, l'uomo interrogato ieri perché sospettato di aver innescato la bomba che ha ucciso una ragazza davanti ad una scuola di Brindisi si sfoga. "Ora l'unica cosa che voglio è essere lasciato in pace. Sono un uomo onesto, non c'entro niente con la bomba" dice il radiotecnico ripreso di spalle in video trasmessi online. Poi sul lungo confronto con gli inquirenti: "E' stato un incubo, però per fortuna hanno capito che sono onesto".