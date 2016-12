La mafia pugliese, insomma, secondo quanto riferito dal "Corriere della Sera", si è fatta viva, rispondendo in pratica al procuratore Motta, massimo esperto di questo fenomeno criminale nella regione, che all'inizio delle indagini si era augurato che qualcuno della Sacra Corona Unita collaborasse in qualche modo alle indagini.Intanto, sul fronte dell'inchiesta, quello che inizialmente era apparso come il sospettato numero uno fermato, vittima dell'attentato, è stato rilasciato assieme al fratello. Non sono bastati l'età, compresa tra i 50 e i sessant’anni, le competenze elettrotecniche, la menomazione al braccio destro e una somiglianza con l'uomo del video ripreso dal chiosco davanti a scuola che ha fatto detonare le bombole a gas. Non ci sono sufficienti prove per sospettare un suo coinvolgimento. In molti, comunque, sostengono di aver visto un uomo con una fisionomia simile 7-10 giorni prima dell'attentato fermarsi diverse volte davanti all'Istituto Francesca Morvillo Falcone senza fare niente, a volte anche con il computer.Dall'ospedale dove sono ancora ricoverate, due delle ragazze ferite alle quali è stato mostrato l'identikit hanno riconosciuto quella persona hanno detto: "Quell’uomo guardava proprio noi, lo ha fatto per giorni interi". L'uomo, secondo quanto riferito dalle ragazze, fissava con insistenza la scuola. Una presenza costante per qualche tempo, che quando incrociava lo sguardo con qualche ragazza, abbassava gli occhi. Le studentesse lo chiamavano "il maniaco"."Non vi è dubbio che l'attentato di Brindisi, per il gravissimo e diffuso allarme che ne è seguito, possa prestarsi a una lettura in chiave terroristica". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, durante l'informativa urgente del governo alla Camera sull'attentato di Brindisi. "Se, infatti, ancora non conosciamo il movente e la mano di chi ha colpito - ha aggiunto -, sicuramente l'effetto scaturito dall'evento è stato terroristico, nel senso pieno e letterale del termine.per quanto riguarda le indagini il ministro della Giustizia, Paola Severino, ha invitato alla massima cautela: "Credo che gli elementi che i magistrati hanno a disposizione verranno usati con il rispetto del principio per cui le indagini frettolose possono portare a risultati non corretti"."Noi non siamo terroristi, non ammazziamo i bambini come a Brindisi". Lo ha detto Alfredo Davanzo, imputato nel processo milanese alle cosiddette nuove Br. Dalla gabbia il presunto ideologo del Partito comunista politico-militare ha affermato: "Non siamo terroristi". Solo poche ore prima lo stesso Davanzo, commentando i recenti fatti di cronaca, aveva detto: "Solo con le armi si sovvertono i poteri. Viva la rivoluzione, questo è il momento buono".