foto Corriere.it

21:37

- "Non c'è nessuna svolta né ci sarà nelle prossime ore". Lo afferma il capo di gabinetto della questura di Brindisi, Anna Palmisano, che parla di "situazione fluida" e di lavoro "su vari fronti". Intanto la persona condotta negli uffici della polizia per essere ascoltata "come testimone" nelle indagini sull'attentato alla scuola ha lasciato la questura.