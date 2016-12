foto Tgcom24

16:52

- Le forze dell'ordine hanno trovato l'uomo ricercato in relazione all'attentato davanti alla scuola di Brindisi, ma nei suoi confronti sono scattati "controlli di routine per verificare l'alibi in seguito a una delle segnalazioni che stanno arrivando e che necessitano di verifica". E' quanto sottolineano fonti della Procura di Brindisi.