foto Ansa

15:59

- Cambia il reato ipotizzato per l'attentato di Brindisi, dove è rimasta uccisa Melissa Bassi, 16 anni. Finora si indagava per strage, adesso si è passati al reato di strage aggravata dalla finalità di terrorismo (in base all'articolo 270 sexies codice penale). La conferma della modifica di imputazione è arrivata dallo stesso procuratore nazionale Antimafia Piero Grasso che ha parlato di "finalità evidenti".