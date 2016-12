foto Ansa

- Ci sarebbe una telecamera che potrebbe aver ripreso qualche elemento utile per capire chi ha messo la bomba davanti all'istituto Morvillo-Falcone di Brindisi. Gli investigatori hanno acquisito tutte le immagini. In particolare, gli inquirenti sarebbero interessati a quanto ripreso da una videocamera posizionata nei pressi di un'attività commerciale non troppo distante dal punto in cui è esplosa la bomba.