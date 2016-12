foto Ansa

16:43

- "Potrebbe non essere un'organizzazione mafiosa" ad aver compiuto l'attentato a Brindisi. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta, al termine della riunione in Prefettura. "In un momento in cui le organizzazioni mafiose locali sono alla ricerca di un consenso sociale - ha spiegato il magistrato - sarebbe un atto in controtendenza perché questo atto sicuramente aliena ogni simpatia nei confronti di chi lo ha commesso".