Attentato di Brindisi, Monti e Napolitano: "Vigilanza e contrasto alla criminalità"

foto Ansa Correlati Bomba davanti a scuola a Brindisi 16:55 - Unanime la condanna all'attentato di Brindisi da parte di tutte le forze politiche, che chiedono che ora le istituzioni siano ferme nel reagire a quello che tutti definiscono "un atto vile e brutale". - Unanime la condanna all'attentato di Brindisi da parte di tutte le forze politiche, che chiedono che ora le istituzioni siano ferme nel reagire a quello che tutti definiscono "un atto vile e brutale".

Napolitano: "Vigilare contro l'eversione"

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha espresso il suo profondo dolore per la perdita della giovane vita di Melissa. "Nello stringersi - si legge in una nota del Quirinale - con affettuosa solidarietà ai familiari e alla comunità scolastica, il Capo dello Stato auspica e sollecita il più rapido ed efficace svolgimento delle indagini volte a individuare la matrice e i responsabili di questo sanguinoso attacco alla convivenza civile. Il Presidente Napolitano rinnova, nello stesso tempo, l'appello alla vigilanza e al fermo e concorde contrasto nei confronti di ogni focolaio di violenza eversiva".



Monti: "Fermo contrasto alla criminalità"

Dopo l'attentato di Brindisi, Mario Monti ha parlato con il Presidente della Repubblica assicurandogli che il governo intende operare con fermezza e determinazione nel contrasto a ogni tipo di criminalità e favorire la massima coesione di tutte le forze politiche e sociali per prevenire il ritorno nel nostro Paese di tentazioni eversive. Monti ha espresso profondo dolore, costernazione e sdegno, a nome dell'intero governo e suo personale. Ha inoltre disposto l'esposizione delle bandiere a mezz'asta per oggi e per i prossimi tre giorni e ha espresso telefonicamente al sindaco di Brindisi Cosimo Consales e al Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola solidarietà e cordoglio con la preghiera di trasmettere tali sentimenti ai giovani e alle famiglie colpiti così duramente dal vile atto omicida.



Profumo: "Ci hanno colpito al cuore"

"Ci hanno colpito nella cosa che ci sta più a cuore: la scuola, i nostri giovani, un luogo di democrazia". Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, dopo la riunione in prefettura a Brindisi del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Il governo - ha aggiunto - sta lavorando per avere al più presto gli elementi per valutare le origini dell'attentato".



Cancellieri: "Lo Stato c'è"

"Lo Stato c'è. Sono in stretto contatto con il presidente del Consiglio, Mario Monti e con il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, li tengo costantemente informati su quello che succede". Queste le parole del ministro degli Interni Annamaria Cancellieri in diretta telefonica a Radio Uno. "Monti sta seguendo la vicenda con grande attenzione e apprensione. Bisognerà aspettare di avere elementi certi per capire cosa è successo, sarebbe superficiale parlare di strage mafiosa senza averne la consapevolezza. Lunedì sarò a Brindisi per un vertice con i magistrati, spero per allora di avere sufficienti elementi".



Il Vaticano: "Atto orribile e vile"

L'attentato a Brindisi "è un fatto assolutamente orribile e vile, tanto più degno di esecrazione in quanto avvenuto nei pressi di una scuola". Così il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, che invita "tutto il Paese a reagire con decisione alle tentazioni di violenza e alle provocazioni terroristiche".



Anche Hollande vicino alle vittime

Un "attentato odioso" per il quale la Francia esprime all'Italia "tutta la più profonda solidarietà". Così è intervenuto il neo-presidente francese, Francois Hollande, che in un comunicato inviato dall'Eliseo ha espresso la sua vicinanza al Paese. "Voglio esprimere - ha detto Hollande, anch'egli al G8 di Camp David - questa emozione e questa solidarietà al premier Mario Monti". "Viva emozione" per il tragico evento anche dal premier francese Francois Ayrault che ha parlato di "orrendo attentato" e ha assicurato al popolo italiano e al suo governo governo "tutto il sostegno della Francia".



Vendola: "Colpire una scuola è il delitto più orrendo"

"Oggi dobbiamo dare una risposta forte e chiara ai barbari , a chi osato fare quello che neanche si può immaginare: spezzare la vita di giovani, spezzare la vita dei figli , portare la strage, il sangue davanti ad una scuola, ordire una strage di ragazzini e ragazzine è il delitto più orrendo". E' il commento del governatore della Puglia Nichi Vendola al sanguinoso attentato all'istituto Morvillo Falcone di Brindisi. "Oggi - aggiunge - dobbiamo poter dire a questi assassini che saranno fermati e colpiti, che la coscienza civile e democratica di Brindisi, della Puglia, di tutta Italia li manderà all'inferno".



Severino: "Orrore e raccapriccio"

Il ministro della Giustizia, Paola Severino, ha espresso "orrore e raccapriccio per un'azione ingiustificabile che ha causato giovani vittime". Il Guardasigilli ha fatto notare che la scuola aveva vinto il Premio legalità e che a Brindisi oggi sarebbe passata la Carovana della Legalità.



Maria Falcone: "Hanno ucciso di nuovo Giovanni"

"Quanto accaduto a Brindisi è un atto gravissimo, un colpo al cuore dello Stato, ma non ci sarà nessun cedimento nel nostro impegno. Provo grande dolore, come se avessero ucciso ancora una volta Giovanni Falcone e Francesca Morvillo". Lo dice Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso nella strage di Capaci, a proposito dell'attentato di Brindisi. Organizzatrice delle iniziative di Palermo del 23 maggio per il ventennale dell'eccidio, Maria Falcone è molto attiva nelle scuole del Paese per diffondere la cultura della legalità.



Bonanni: "Rischio strategia anti-Stato"

"Dopo quanto accaduto a Genova, e l'attentato di oggi a Brindisi, è chiaro che bisogna mettere in conto che ci possa essere una strategia generale di forze anti-Stato e antidemocrazia che approfittano dell'evidente stato di debilitazione della società per scatenare una offensiva da più parti". Il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, lo sottolinea indicando che il tema si imporrà alla manifestazione unitaria dei sindacati del 2 giugno. "Dopo Brindisi si impone ancora di più".



Il presidente del Consiglio regionale Abruzzo: "Vicino ai pugliesi"

"E' un atto criminale e ignobile diretto a indebolire le fondamenta democratiche dello Stato italiano". Così il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Nazario Pagano, e Vicepresidente della Conferenza delle Assemblee legislative regionale europee (Calre), in merito all'attentato avvenuto stamane a Brindisi. "L'Abruzzo è vicino ai familiari delle studentesse vittime di questo orrendo e vile attentato diretto a colpire un istituto scolastico - dice -. Desidero esprimere il dolore mio personale, dei membri del Consiglio regionale, dei cittadini abruzzesi e il profondo cordoglio alle famiglie delle studentesse cui è stata spezzata la gioventù e la vita. La Regione Abruzzo esprime vicinanza e solidarietà all'intera comunità pugliese".