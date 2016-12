foto LaPresse

- Un'organizzazione criminale che organizzava sbarchi di clandestini nel Sud Italia è stata smantellata dalla polizia e dalla Guardia di finanza di Bari. Sette egiziani e tunisini sottoposti a fermo per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il gruppo aveva base operativa in Egitto e cellule in Puglia, Lombardia, Campania e Sicilia.