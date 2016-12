Lecce, detenuto muore per sciopero della fame

foto Ansa 12:56 - Era stato rinchiuso in carcere per reati contro il patrimonio, ma si era sempre dichiarato innocente. E cinquanta giorni fa, per protestare, aveva cominciato lo sciopero della fame. Una decisione che lo ha portato alla morte. Popo Virgil Cristria, 38 anni, di Bucarest, è deceduto nell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate per la sua ferrea decisione di non toccare cibo. La Procura ha aperto un'inchiesta. - Era stato rinchiuso in carcere per reati contro il patrimonio, ma si era sempre dichiarato innocente. E cinquanta giorni fa, per protestare, aveva cominciato lo sciopero della fame. Una decisione che lo ha portato alla morte. Popo Virgil Cristria, 38 anni, di Bucarest, è deceduto nell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate per la sua ferrea decisione di non toccare cibo. La Procura ha aperto un'inchiesta.

Un medico legale è già stato incaricato di accertare le cause della morte dell'uomo. Cristria era arrivato da Benevento nel carcere di Lecce alla fine del 2011 perché doveva scontare pene definitive che gli erano state inflitte per reati contro il patrimonio e la persona.



L'uomo aveva iniziato lo sciopero della fame alla fine di marzo perché voleva attirare su di sè l'attenzione delle autorità. Dal giorno in cui ha preso la decisione, l'uomo non ha più toccato cibo, chiedendo la sospensione della pena, che non gli è stata concessa.



Cristria non è ritornato sui suoi passi, ha continuato la sua forma di protesta e di conseguenza le condizioni di salute sono peggiorate, giorno dopo giorno, fino a portarlo alla morte. Il magistrato di turno, il sostituto procuratore Carmen Ruggiero, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria che si trova in carcere.