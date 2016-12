foto Dal Web

20:52

- Volo fatale nel Tarantino, dove due persone sono morte nel tardo pomeriggio schiantandosi con il loro ultraleggero. La caduta del velivolo è avvenuta nelle campagne di Torricella, nelle vicinanze di un kartodromo, per cause ancora in corso di accertamento. Le vittime per ora non sono state identificate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.