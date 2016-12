Punta Perotti, l'Ue condanna l'Italia

foto Ap/Lapresse Correlati L'abbattimento dell'ecomostro 19:56 - L'Italia dovrà versare per danni materiali oltre 49 milioni di euro in totale alle tre società, Sud Fondi, Mabar e Iema, che hanno fatto ricorso contro la confisca di Punta Perotti, il complesso immobiliare costruito e demolito sul lungomare di Bari. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo. - L'Italia dovrà versare per danni materiali oltre 49 milioni di euro in totale alle tre società, Sud Fondi, Mabar e Iema, che hanno fatto ricorso contro la confisca di Punta Perotti, il complesso immobiliare costruito e demolito sul lungomare di Bari. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Le tre società avevano chiesto in totale 353 milioni di euro per i danni materiali subiti: la richiesta era stata formulata in base a una stima del 2007 sul valore dei terreni e delle costruzioni confiscati e sui costi sostenuti fino alla confisca.



La decisione di condanna dell'Italia è arrivata a tre anni dalla sentenza con cui la Corte condannò Roma stabilendo che la confisca era stata illegittima perché non prevista dalla legge italiana e che quindi c'era stata anche un'ingerenza arbitraria dello Stato al diritto della proprietà privata.