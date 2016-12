foto Ansa

08:05

- Si chiama "Die Hard" l'imponente operazione della polizia di Brindisi che si svolge in queste ore per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 16 presunti aderenti a clan nel territorio di Mesagne. Nel provvedimento si contestano i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione consumata e tentata, porto e detenzione illegale di arma da sparo, danneggiamento aggravato e incendio aggravato.